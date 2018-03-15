Ciddiyet ve disiplin

Sıkı bir şekilde Kestel’e hazırlanan mor-beyazlı kramponlar, antrenmanını Beylikbağı Stadı’nda gerçekleştirdi. Futbolcuların tam konsantrasyon ile kendilerini taktik çalışmaya vermesi ve akabinde sıkı bir antrenmanın yapılması teknik heyeti mutlu etti.