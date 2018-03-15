Sıkı bir şekilde Kestel’e hazırlanan mor-beyazlı kramponlar, antrenmanını Beylikbağı Stadı’nda gerçekleştirdi. Futbolcuların tam konsantrasyon ile kendilerini taktik çalışmaya vermesi ve akabinde sıkı bir antrenmanın yapılması teknik heyeti mutlu etti.
Bugün 14:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Ciddiyet ve disiplin
‘Şampiyon Olduk’ havasına kapılmayan Gebzesporlu futbolcularda, ciddiyet ve disiplin hâkim.
Bugün 14:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz