Çayırova’da terapi

Geçtiğimiz pazar günü , kentlisi Belediye Derince’ye 1-0 yenilmenin üzüntüsünü üzerlerinden atamayan yeşil-siyahlı oyuncuların, bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi. Yenilgiyle büyük bir şok yaşayan Çayırovaspor’un hocası Erol Çağlın ise bu çöküntüyü atmak için oyuncularına moral aşıladı.