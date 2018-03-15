Geçtiğimiz pazar günü , kentlisi Belediye Derince’ye 1-0 yenilmenin üzüntüsünü üzerlerinden atamayan yeşil-siyahlı oyuncuların, bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi. Yenilgiyle büyük bir şok yaşayan Çayırovaspor’un hocası Erol Çağlın ise bu çöküntüyü atmak için oyuncularına moral aşıladı.
Bugün 14:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:20 TSİ )
Çayırova’da terapi
BAL 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor, haftanın ilk çalışmasına oldukça moralsiz başladı.
Bugün 14:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz