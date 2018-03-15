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Kartepe Belediyesi uyardı: Son gün 1 Temmuz

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ile Sanayi Siciline Kayıt olmamış işletmelere, 1 Temmuz tarihine kadar kayıt olmaları gerektiği duyuruldu.

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan ve sanayici esnafı yakından ilgilendiren açıklamada, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren, '7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde eklendiği belirtildi. Bu madde de sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere, herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz tarihine kadar kayıt olma imkanı getirildi.

EN GEÇ 1 TEMMUZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyuru yapıldığını açıklayan Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, Kartepe İlçe sınırları içerisinde sanayi sicil belgesi olmayan işletmelerin herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamaları için en geç 1 Temmuz tarihine kadar Kocaeli Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne başvurarak sanayi sicil belgelerini almaları gerektiğini, aksi halde sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere idari para cezası uygulanacağını belirterek Kartepe sanayi işletmelerine çağrıda bulundu.

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