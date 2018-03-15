Boksörler ‘SEVİNDİ’

Sevindik’in 6 liseli boksöründen 5’i altın madalya kazanırken, diğer boksör ise finalde şanssız bir şekilde yenilerek gümüş madalya ile teselli buldu. Buna göre Semih Gümüş (Gebze Deva Lisesi) Bayram Ertuğrul ( Gebze Uğur Temel Lisesi) M.Ali Vinçoğlu (Çayırova Tadım Jale Lisesi), Serhat Ayhan (Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ve Alperen Terzi (Çayırova Fevzi Çakmak Lisesi) kendi kilolarında rakiplerine ringi dar etti. Sevindikspor Kulüp Başkanı Gökhan Bayramoğlu, okul sporlarında da ne kadar başarılı olduklarını gösterdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bu arada Liseler arası Türkiye Şampiyonası’nın B Gençler ayağı 10-14 Mayıs’ta Erzincan’da A gençler ise 12-16 Nisan tarihleri arasında Kırıkkale’de gerçekleşecek.