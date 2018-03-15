Darıca’da BALCI bereketi Kocaeli’de GÜN-DOĞDU!

Darıca’ya geçen yılki teknik direktör Galip Gündoğdu ile gelen Balcıoğlu, sezon başında göreve getirilen Gürses Kılıç’ın yardımcısı olarak Darıca’da kalmış ve 11.haftada Kılıç’ın istifa etmesinden sonra teknik sorumluluğa getirilmişti. Göreve başladığı günden bu yana takımın başında 15 maça çıkan genç teknik adam, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle toplam 33 puan toplarken, oynattığı pozitif futbolla da camianın güvenini kazandı.

TAKIM RUHUNU YAKALADIK

Başarıya giden yolda ekip çalışmasının önemine değinen Balcıoğlu, “İyi bir takımımız var. Tam bir aile havası içindeyiz. Başarımızın sırrı da buradan geliyor. Takım ruhunu yakalamak, arkadaşlık bağını kuvvetlendirmek başarımızın bir parçası. Saha içinde takım olabiliyorsanız başarı da kendiliğinden gelir. Biz bunu başardık. Bundan böyle hem kazanmak, hem liderliği korumanın psikolojisiyle oynayacağız. Çalışmalarımıza aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Rehavete kapılmak yok. İnşallah Darıca Gençlerbirliği’ni sezon sonunda hak ettiği 2.Lig’e taşıyacağız” dedi.

DARICA’NIN UĞUR BALCIOĞLU DÖNEMİ MAÇLARI:

DARICA G.B-Kırıkhan : 0-1

Yeşil Bursa-DARICA G.B. : 0-1

DARICA G.B.-A.Bağcılar : 0-0

24 Erzincan-DARICA G. : 0-0

DARICA G.B.-Yeni Ordu : 4-2

Muğlaspor-DARICA G.B. : 0-0

E.Velimeşe-DARICA G.B. : 1-3

DARICA G.B.-Pazar : 3-1

Ank.Demir-DARICA G.B. : 0-2

DARICA G.B.-K.Erciyes : 5-1

DARICA G.B.-Van BŞ. : 1-0

K.Paşa Erok-DARICA G. : 0-2

DARICA G.B.-Gölcük : 0-1

Tire 1922-DARICA G.B. : 1-3

DARICA G.B-Diyarbekir :4-0