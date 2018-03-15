Yeşil-Siyahlı ekibin başkanı Şevket Külte, oldukça sert bir açıklama yaparak, “O hakemi Allah’a havale ediyorum” dedi. Hakemin maçta tüm düdükleri rakip lehine çaldığını, taraflı yönetimi ile karşılaşmayı çığırından çıkardığını ileri süren Külte, şöyle konuştu: Hakem maçı katletti. Herkes gördü, rakibin golü bariz ofsayttı. Tüm takdir haklarını rakipten yanan kullanan hakem art niyetli bir yönetim sergiledi. O’nu Allah’a havale ediyorum. Yapacak bir şey yok. Derince yenilgisi dünyanın sonu değil ve her şeyin bittiği anlamına da gelmiyor. Teknik heyetimizin, futbolcularımızın canı sağolsun. Biz bu ligde eninde sonunda var olacağız.
Bugün 14:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:35 TSİ )
Külte: Hakemi Allah’a havale ediyorum
Tartışmalı kararlara sahne olan Belediye Derince maçını ofsayttan yediği golle 1-0 kaybeden Çayırovaspor cephesi, hakemlere ateş püskürdü.
Bugün 14:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz