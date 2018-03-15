Külte: Hakemi Allah’a havale ediyorum

Yeşil-Siyahlı ekibin başkanı Şevket Külte, oldukça sert bir açıklama yaparak, “O hakemi Allah’a havale ediyorum” dedi. Hakemin maçta tüm düdükleri rakip lehine çaldığını, taraflı yönetimi ile karşılaşmayı çığırından çıkardığını ileri süren Külte, şöyle konuştu: Hakem maçı katletti. Herkes gördü, rakibin golü bariz ofsayttı. Tüm takdir haklarını rakipten yanan kullanan hakem art niyetli bir yönetim sergiledi. O’nu Allah’a havale ediyorum. Yapacak bir şey yok. Derince yenilgisi dünyanın sonu değil ve her şeyin bittiği anlamına da gelmiyor. Teknik heyetimizin, futbolcularımızın canı sağolsun. Biz bu ligde eninde sonunda var olacağız.