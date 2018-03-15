Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Körfez Elmacık Köyü olan bir deprem meydana geldi. Bugün saat 12.05’de meydana gelen depremin büyüklüğü 1.4 olarak kaydedildi. Hafif büyüklükteki deprem vatandaşlar tarafından hissedilmedi. Kocaeli’de bundan önceki son deprem, 27 Şubat günü Gebze Elbizli Köyü’nde meydana gelmişti. Bu depreminin büyüklüğü ise 1.9 olarak ölçülmüştü.
Bugün 15:16 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:20 TSİ )
Sallandık ama hissetmedik!
Körfez'de 1.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşlarca hissedilmedi.
Bugün 15:16 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz