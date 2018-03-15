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Sallandık ama hissetmedik!

Körfez'de 1.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşlarca hissedilmedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Körfez Elmacık Köyü olan bir deprem meydana geldi. Bugün saat 12.05’de meydana gelen depremin büyüklüğü 1.4 olarak kaydedildi. Hafif büyüklükteki deprem vatandaşlar tarafından hissedilmedi. Kocaeli’de bundan önceki son deprem, 27 Şubat günü Gebze Elbizli Köyü’nde meydana gelmişti. Bu depreminin büyüklüğü ise 1.9 olarak ölçülmüştü.

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