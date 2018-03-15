K.Paşa-Antalya Karabük-Osmanlı

Cumartesi oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ise düdük Bülent Yıldırım'da olacak. Haftanın programı şöyle…
YARIN:
20.00 K.Paşa-Antalya
20.00 Karabük-Osmanlı
CUMARTESİ:
13.30 G.Birliği-Akhisar
16.00 Bursa-Sivas
19.00 F.Bahçe-G.Saray
PAZAR:
13.30 A.Konya-Kayseri
13.30 Alanya-Göztepe
16.00 Trabzon-Malatya
19.00 B.Şehir-Beşiktaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz