Yapılan açıklamaya göre kongrenin 25 Mart Pazar günü Şekerpınar G.B. kulüp lokalinde saat 13.00’de yapılacağı, ilk oturumda çoğunluğun sağlanamaması halinde kongrenin bir hafta sonra aynı yer ve saatte yeterli çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşeceği açıklandı. Mevcut başkan Muharrem Şen’in aday olup olmayacağı bilinmezken, Çayırova’da inşaat işleriyle uğraşan İsrafil Kanbul’un Şekerpınar G.B. kongresine hazırlık yaptığı öğrenildi.
Bugün 15:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:32 TSİ )
Şekerpınar kongreye gidiyor
1. Küme D Grubu’nda küme düşen Şekerpınar Gençler Birliği’nde mevcut yönetim olağanüstü kongre kararı aldı.
Bugün 15:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz