Şekerpınar kongreye gidiyor

Yapılan açıklamaya göre kongrenin 25 Mart Pazar günü Şekerpınar G.B. kulüp lokalinde saat 13.00’de yapılacağı, ilk oturumda çoğunluğun sağlanamaması halinde kongrenin bir hafta sonra aynı yer ve saatte yeterli çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşeceği açıklandı. Mevcut başkan Muharrem Şen’in aday olup olmayacağı bilinmezken, Çayırova’da inşaat işleriyle uğraşan İsrafil Kanbul’un Şekerpınar G.B. kongresine hazırlık yaptığı öğrenildi.