AKP Gölcük'te çeşitli görevlerde bulunan, 4 yıldır da Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Levent Değirmenci, beyninden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 gün Nöroloji servisinde tedavi altında tutulacak olan Değirmenci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bugün 15:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:38 TSİ )
Levent Değirmenci hastaneye kaldırıldı
Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci hastaneye kaldırıldı.
Bugün 15:32 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz