Levent Değirmenci hastaneye kaldırıldı

AKP Gölcük'te çeşitli görevlerde bulunan, 4 yıldır da Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Levent Değirmenci, beyninden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 gün Nöroloji servisinde tedavi altında tutulacak olan Değirmenci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.