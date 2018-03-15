Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:32 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:38 TSİ )

Levent Değirmenci hastaneye kaldırıldı

Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci hastaneye kaldırıldı.

AKP Gölcük'te çeşitli görevlerde bulunan, 4 yıldır da Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Levent Değirmenci, beyninden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 gün Nöroloji servisinde tedavi altında tutulacak olan Değirmenci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bugün 15:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
14 yaşındaki Songül'den iyi haber! mask
14 yaşındaki Songül'den iyi haber!
Halı sipariş etti kargodan çıkanla büyük bir şok yaşadı! mask
Halı sipariş etti kargodan çıkanla büyük bir şok yaşadı!
Alpay Hacıoğlu şov yaptı! mask
Alpay Hacıoğlu şov yaptı!
Kartepe Belediyesi uyardı: Son gün 1 Temmuz mask
Kartepe Belediyesi uyardı: Son gün 1 Temmuz
Kahraman şoföre ''Ayın Kaptan Şoförü'' ödülü mask
Kahraman şoföre ''Ayın Kaptan Şoförü'' ödülü
İzmit'te görülen bu böcek alerji yapıyor! mask
İzmit'te görülen bu böcek alerji yapıyor!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Gölcük Tersanesi personel alacak! mask
Gölcük Tersanesi personel alacak!
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi! mask
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi!
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı! mask
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı!

GALERİ

Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi mask
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü mask
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü
Kocaeli UMKE hayat kurtardı mask
Kocaeli UMKE hayat kurtardı
Badminton’un parlayan yıldızları mask
Badminton’un parlayan yıldızları
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü! mask
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL