Aile Konak Tıp Bayramı’nda da farkını gösterdi

Gölcük’te 4 yıldır hizmetlerine ara vermeden devam eden Aile Konak Hastanesi, her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Mart Tıp Bayramı’nda etkinlikleriyle farkını gösterdi. Gerek kurum içinde gerekse kurum dışında yapmış olduğu kutlama etkinlikleriyle örnek olan Aile Konak, tüm hekim ve sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp bayramını unutmadı. Aile Konak yönetimi, Kocaeli’de bulunan tüm hastanelerin başhekimlerine çiçek göndererek 14 Mart Tıp Bayramları’nı kutladı. Kurum içinde de gelenekselleşen kokteyl organizasyonuyla 14 Mart, önetim, hekimler ve tüm çalışanlarıyla coşkuyla kutlandı.

TÜM BAŞHEKİMLERİ KUTLADI

Aile Konak Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, her yıl olduğu gibi bu yılda Kocaeli’de bulunan başhekimliklere çiçek gönderimi yaparak sağlıkta hekimlerin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin başhekimliklerini ziyaret eden Aile Konak Hastanesi, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel’de bulunan aile sağlığı merkezlerini de unutmadı.

14 MART’a ÖZEL AÇIK BÜFE VE KOKTEYL

Aile Konak 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde, açık büfe yemek ve sonrasında kokteyl organizasyonuyla tıp bayramını coşkuyla kutladı. Kokteylin açılış konuşmasını yapan idari direktör Dr. Şahin TALUS, “20 yıllık sağlık tecrübelerimizle beraber yürüdüğüm ve aramıza sonradan dahil olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür borçluyum, çünkü hekimler bu işin başrol oyuncuları. Dolayısıyla dördüncü yılında Aile Konak Hastanesi’ne emek veren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını kutluyorum dedi. Tıbbi direktör Op. Dr. M. Veysel BESNİLİ ise konuşmasında, hekimliğin bir yaşam biçimi olduğunu, hayatmızın her anında hekimliğin öne çıktığını ve çok kıymetli olan hekimlik mesleğini itbarsızlaştırmaya çalışanlara fırsat verilmemesi gerektiğini ve bu yolda tıp adına hizmet veren tüm çalışanların tıp bayramını kutladığını ifade etti.

YÖNETİME 14 MART ZİYARETLERİ

Aile Konak Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler ve kurum dışı ziyaretlerinin yanı sıra, idari direktör Dr. Şahin TALUS’un tıp bayramını kutlayan ziyaretçileri de vardı. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet ELLİBEŞ ve Ak Parti Başiskele Gençlik Kolları ve Kadın Kolları yönetimi 14 Mart Tıp Bayramı’nı unutmayanlardandı. Başkan Ellibeş gelenekselleşn ziyaretini bu yılda gerçekleştirerek, tüm tıp camiası adına Talus’u kutladı. Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Özkaraaslan ve İlçe Kadın Kolları başkanı Dilek Karakuş, idari direktör Dr. Şahin TALUS’un tıp bayramını kutlayarak, hediyesini takdim ettiler.