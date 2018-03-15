Bilgi Küpü’nde İstiklal ruhu

Bilgi Küpü Koleji, 12 Mart haftası dolayısıyla İstiklal Marşı ruhunu yaşatmak adına mükemmel bir programa imza attı. Program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitlere sesleniş orotoryosu ile devam etti. İstiklal Marşı’nıntiyatral canlandırılmasıyla izleyiciler büyük bir duygu yoğunluğu yaşadı.

İSTİKLAL MARŞICOŞKUYLA OKUNDU

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un zorluklarla dolu hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazılma aşamaları sinevizyon gösterisi ile izlendi. Programın sonunda okunan İstiklal Marşı’na tüm seyirciler büyük bir coşku ile eşlik etti. 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Bilgi Küpü Koleji Türkçe Öğretmenleri Saliha Akdemir, Kamer Kara Dost ve Sümeyye Aydın’a okul kurucu genel müdürü Kenan Demir ve genel müdür yardımcısı Nejdet Özmen’in çiçek takdimiyle son buldu.