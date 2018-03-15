Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Tut Yüreğimden Anne

Sibel hayatını otistik kızı Hazan, eşi Okan ve büyük oğlu Yaman’a adayan bir kadındır. O, ailesi için her şeyi göze almaya hazır olsa da kocası ve oğlunun Hazan’ı kabullenmediklerini fark eder. Temelleri çatırdamakta olan ailesini bir arada tutmaya çalışan Sibel, bu zor günlerinde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Olması gereken riskli bir ameliyat vardır. Ölümle yaşam arasında ince bir çizgide bulunan Sibel, ameliyat olmadan önce ne olursa olsun ailesini bir araya getirmeye karar verir. Bu süreçte ailesi ile ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Kaybedenler Kulübü: Yolda

Kalabalık bir Kadıköy grubuyla Olimpos’ta eğlenceli bir tatil geçiren Kaan ve Mete, motorlarıyla birlikte İstanbul’a doğru yola çıkar. İki kişi olarak çıktıkları yolculukta beklenmedik iki misafir onlara eşlik eder. Türlü planlarla yaptıkları bu yolculuk onlara yolun, yolcuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi olmadığını gösterir.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği “Kaybedenler Kulübü Yolda” filminin başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener yer alıyor.

Düğüm Salonu

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!...

SenaristliğiniŞahin Irmak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda iseHakan Algül'ün oturduğu filmin başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Gonca Vuslateri, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Beyti Engin, Ayşenil Şamlıoğlu ve Salih Kalyon yer alıyor.

Öldürme Arzusu

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

Tomb Raider

Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 21 yaşındaki Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra'da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ancak ortaya çıkan yeni bir antik eser sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret eder: Japonya kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar. Birdenbire Lara kendini yalnızca keskin zekası, dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir...