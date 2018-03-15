Prometeon Türkiye ile 3 milyarlık tasarruf

Pirelli marka ticari lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye, 2017 yılını değerlendirmek ve 2018 yılı hedeflerini paylaşmak üzere düzenlediği toplantıda filolara yönelik geliştirdiği ProTruck hizmetlerini tanıttı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran, Prometeon Lastik Grubu (Prometeon Tyre Group) ve Türkiye’nin grup içerisindeki konumu hakkında bilgiler verdi.

GELİNEN NOKTA DEĞERLENDİRİLDİ

Günvaran, 160 ülkede 7 bin 300 çalışanı ve yaklaşık 1.2 milyar Euro cirosu bulunan Prometeon’un dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi olması ile diğer lastik üreticilerinden ayrıştığına ve bu konuda uzmanlaştığına değindi. Prometeon Türkiye’nin pazar payı ve büyüme rakamları tarafında yakaladığı başarılarla grup içerisinde geldiği konuma dikkat çeken Alp Günvaran, şöyle konuştu:

KOCAELİ FABRİKASINDA İSTİHDAMA DESTEK

“Prometeon Türkiye, Prometeon dünyası içinde bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi. Dünyadaki 4 ana bölgeden birinin yönetim üssü olarak bugün 75 ülkenin, 2 fabrikanın ve 3 bin 250 çalışanın sorumluluğunu üstleniyoruz. Öte yandan Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri de Türkiye’de yer alıyor. Kocaeli’deki fabrikamız, 1960’ta kurulan ilk lastik fabrikası olması, Türkiye’deki ilk lastiği üretmesi ve sektörünün ilk Ar-Ge sertifikasına sahip olması gibi pek çok ilkle faaliyetlerini sürdürüyor. 800 bin adetlik yıllık üretim kapasitemizle ve 2 bin çalışanımızla, ihracat gücümüzle ekonomiye ve istihdama sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz.”

TİCARİ LASTİKTE LİDER

2017’de pazarın üzerinde büyüdüklerine değinen Günvaran, “2017 sonunda yüzde 21’i aşan pazar payına ulaştık. Bu büyümede ürün ve hizmet yaklaşımımız büyük öneme sahip. Diğer yandan Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektöründe en çok tercih edilen Pirelli marka ticari lastikler oldu. Yüzde 25 pay ile liderliğe oturduk. Sürüş güvenliğinin simgesi ön aks lastiklerde de yüzde 23 pazar payı ile yine liderliğe sahibiz” dedi.

“5 YILLIK HEDEFİMİZ VAR”

Gelecek dönem hedefleri hakkında da bilgi veren Günvaran, “Önünüzdeki 5 yıla iddialı hedeflerle giriyoruz. Hedefimiz ürünlerimizle, hizmetlerimizle ve müşterilere sunduğumuz deneyimle pazar liderliği. Önümüzdeki dönemde portföyümüzü genişletecek ve markamıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Hedefimize ulaşmada özellikle filolara yönelik geliştirdiğimiz çözümler önemli rol oynayacak. 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiğimiz hizmetlerimizi ProTruck markası altında topladık. Amacımız premium marka Pirelli ticari lastiklerimizle beraber sunduğumuz hizmetlerle müşterilerin lastiklerinden en yüksek verimi almalarına destek olmak ve ana işlerine odaklanmalarını sağlamak” açıklamasında bulundu.

3 MİLYARLIK TASARRUF

ProTruck çatısı altında sunulan hizmetlerle sağlanan tasarruf hakkında da bilgi veren Alp Günvaran, “TÜİK verilerine göre Türkiye’deki ticari araç parkının büyüklüğü 1 milyon adet. Tüm bu araçlar ProTruck hizmetlerinden faydalansalar sadece yakıttan 1.36 milyar liralık tasarruf sağlanabilir. Ayrıca lastik bakım, kaplama ve ürün etiket tasarrufları ile bu rakam yaklaşık 3 milyar liraya ulaşabilir. Yapılacak bu tasarruf hem Türkiye ekonomisine hem de filolaların maliyetlerine önemli katkı sağlar. Prometeon Türkiye olarak Pirelli marka ticari lastiklerimiz ve ProTruck hizmetlerimizle ticari araç başına yıllık 3 bin liralık tasarruf vaat ediyoruz” dedi.