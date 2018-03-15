Diriliş KOTO’dan Karamürsel’de kahvaltı

KOTO’nun Karamürsel’deki üyelerinden İdris Sağlam tarafından tertip edilen programa Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da katıldı. Toplantıda hazır bulunanlar arasında ‘Diriliş KOTO’ hareketinin oda başkanlığı için adayı olan Erdoğan Yılmaz da yer aldı.
SEÇİMLER KONUŞULDU
İlçedeki iş adamlarının ticaret hakkındaki sohbetlerinin ardından Başkan Yıldırım, programı düzenleyen temsilci İdris Sağlam’a teşekkür etti. Yapılan toplantıda KOTO’nun nisan ayında yapılacak olan komite seçimleri ele alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz