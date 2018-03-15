Diriliş KOTO’dan Karamürsel’de kahvaltı

KOTO’nun Karamürsel’deki üyelerinden İdris Sağlam tarafından tertip edilen programa Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da katıldı. Toplantıda hazır bulunanlar arasında ‘Diriliş KOTO’ hareketinin oda başkanlığı için adayı olan Erdoğan Yılmaz da yer aldı.

SEÇİMLER KONUŞULDU

İlçedeki iş adamlarının ticaret hakkındaki sohbetlerinin ardından Başkan Yıldırım, programı düzenleyen temsilci İdris Sağlam’a teşekkür etti. Yapılan toplantıda KOTO’nun nisan ayında yapılacak olan komite seçimleri ele alındı.