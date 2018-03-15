İzmit Belediyesi gübre alacak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullanılacak malzemelerin alım için yapılan ihaleye 2 firma katıldı.

TEKLİFLER ALINDI

Yaklaşık maliyeti 190 bin 996 bin lira olan ihaleye katılan Gürçim Peyzaj Tarımsal Ürünler firması 168 bin 800 lira, Mese İç ve Dış Ticaret firması da 147 bin 50 lira teklif verdi. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.