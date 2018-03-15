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Can Ataklı: Merkezde bir parti olmalıydı

İYİ Parti Derince teşkilatının düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan gazeteci-yazar Can Ataklı, “Türkiye’de merkezde bir partinin olması gerektiğini her zaman söyledim. İYİ Parti söylemlerini eyleme dökebilirse bir şeyleri değiştirebilir” dedi

İlçe başkanı Esra Tolu öncülüğünde yaptıkları çalışmalar ile öne çıkan İYİ Parti Derince teşkilatının önceki akşam farklı bir programı daha vardı. Gazeteci-yazar Can Ataklı, Elmas Düğün Salonu’nda düzenlenen konferansta Derincelilerle buluştu. ‘Başkanlık Sistemi ve Demokrasinin Geleceği’ başlıklı sunumunda Ataklı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

NİHAT DEĞER DE KATILDI

Büyük ilgi gören söyleşinin moderatörlüğünü ise İYİ Parti İlçe Başkanı Esra Tolu yaptı. Etkinliği takip ederler arasında, İYİ Parti kurucularından Av. Ruhittin Sönmez, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ve parti yöneticileri ile Kocaeli Kırımlılar Derneği yönetimi yer aldı. Yaklaşık 3 saat süren ve soru cevap şeklinde geçen konferansta Can Ataklı ve konuklar farklı bir akşam geçirdi.

“ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDAN GİDECEĞİZ”

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen ilçe başkanı Esra Tolu yaptığı selamla konuşması sırasında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışacağız ve başaracağız” dedi. Tolu’nun sözleri konferans için salonu dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

“İYİ PARTİ’NİN KADROSU GENÇ”

Kocaeli’de olmaktan ve Derince’de böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen gazeteci-yazar Can Ataklı ise, konuklardan gelen ‘İYİ Parti’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusu üzerine; “Merkezde bir parti olmalıydı. Bunu en çok söyleyen gazetecilerden biriyim. İYİ Parti’de genç bir kadro var. Sizlere baktığım zaman medeni ve eğitimli insanlar olduğunuzu görebiliyorum. Ne yazık ki Türkiye’de iki konu, kadınlar ve gençler istismar ediliyor. Meral Akşener kadınlara ve gençlere özellikle çok değiniyor. Eğer İYİ Parti söylemlerini eyleme dökerse bir şeyleri değiştirebilir” diye konuştu.

MEHMETÇİK VAKFI’NA BAĞIŞ

Konferansın sonunda Can Ataklı için İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı tarafından Mehmetçik Vakfı’na yapılan bağışın belgesi de kendisine takdim edildi. Jest karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Ataklı, “Gerçekten çok mutlu oldum. Birçok etkinliğe katılıyoruz, çeşitli hediyeler takdim ediliyor. Ama bu şimdiye kadar aldığım en anlamlı hediyeydi” dedi. Ataklı, programın sonunda katılımcılar için kitaplarını da imzaladı.

Bugün 16:07 TSİ - Siyaset

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