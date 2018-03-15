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Kahrıman, Mimar Sinan’a aday

Körfezli Fatih Kahrıman, düzenlediği basın toplantısı ile Mimar Sinan Mahallesi muhtarlığı için aday olduğunu duyurdu. Projeleri ile sürece hazırlandıklarını kaydeden Kahrıman, “Sorunları bildirdikten sonra bekleyen bir muhtar olmayacağım” dedi

Körfez ilçede geniş bir kesim tarafından tanınan Fatih Kahrıman, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı için adaylığını ilan etti. Dün gerçekleşen basın toplantısı ile kararını kamuoyuna duyuran ve iddialı mesajlar veren muhtar adayı Kahrıman, yaşadıkları bölge için önemli projeleri hayata geçirmek istediklerini ve bunları halka anlatarak oy isteyeceğini söyledi.

“İSTEYİP, BEKLEMEYECEĞİM”

Bario Kafe’de gerçekleşen kahvaltılı açıklamasında Kahrıman, “Seçilmem halinde mahallenin sorunlarının çözümü için yalnızca bildiren ve yapılmasını bekleyen muhtar olmayacağım. İlgili birimin önünde gerekirse yatacak ve çalışma yapılıncaya kadar da peşini bırakmayacağım. Sıradan bir muhtarlık bize göre değil” dedi.

SORUNLARI SIRALADI

Mahallenin sorunlarının ancak halkı dinleyerek net şekilde tespit edilebileceğini dile getiren Kahrıman, “22 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Trafik, otopark, kapalı pazar gibi sorunları biliyoruz. Bunun dışında halkın arasına girdikçe sıkıntıları öğrenip, projeler üreterek sahaya ineceğim. Mahallemizdeki mevcut cami yetersiz, yeni bir cami için talepte bulunacağım” diye konuştu.

“DAHA İYİSİ İÇİN GÖREVE TALİBİM”

Mehmet Akif Ersoy Camii’nin bahçesinde bulunan ve namaz kılınan alanın üzerinin kapatılmasını isteyeceğini kaydeden Kahrıman, şöyle konuştu: “Cuma pazarı kurulan caddede bir umumi tuvalet yok, özellikle pazarcı esnafı ve vatandaşlarımız sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bunun gibi mahallemize hizmet olacak projelerimiz de var ve bunu sahaya indikçe anlatıp, halkın desteğini talep edeceğim. Amacım kimseyi kötülemek değil, daha iyi hizmet verebileceğimi düşünerek bu göreve talip oldum.”

Bugün 16:08 TSİ - Gündem

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