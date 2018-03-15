Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, önceki gün gazetemizin İzmit Sanayi Sitesi’ndeki yeni yerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başyazarımız Tanzer Ünal ve Genel Müdürümüz Erkan Ünal tarafından karşılanan Başkan Baran, gazetemizi gezip, bilgi işlem servisinde birinci sayfanın hazırlanışını ekrandan izledi.
Bugün 16:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:15 TSİ )
Baran’dan gazetemize hayırlı olsun ziyareti
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, gazetemize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bugün 16:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz