Baran’dan gazetemize hayırlı olsun ziyareti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, önceki gün gazetemizin İzmit Sanayi Sitesi’ndeki yeni yerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başyazarımız Tanzer Ünal ve Genel Müdürümüz Erkan Ünal tarafından karşılanan Başkan Baran, gazetemizi gezip, bilgi işlem servisinde birinci sayfanın hazırlanışını ekrandan izledi.