Kocaelispor'dan anlamlı bilet

18 Mart Pazar günü saat 15:00'te İzmit İsmetpaşa Stadyumunda oynanacak olan Kocaelispor - Çorum Belediyespor maç biletleri satışa çıktı. Taraftarlar, Perşembe,Cuma ve Cumartesi günü aşağıdaki bilet satış noktalarında, Pazar günü ise saat 13:00’ten itibaren stadyumdaki bilet gişelerinde biletleri satın alabilecek. Bu haftaki maç biletlerinin üzerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününeyer verildi.
BİLET SATIŞ NOKTALARI:
1- Kocaelispor 1966 Taraftar Mağazası Belsa Plaza2- Kocaelispor Kulüp Binası Fuar içi3- Görkemspor Mağazası Alemdar Cad.4- Kartepe Sportif Köseköy Işıklar
BİLET FİYATLARI:
Misafir Tribün Bilet: 5 TLDeniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 5 TLMaraton Tribünü Bilet: 5 TLNumaralı B Tribün Bilet: 10 TLNumaralı A Tribün Bilet: 20 TLVIP Tribün Bilet: 50 TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz