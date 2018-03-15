Kocaelispor'dan anlamlı bilet

18 Mart Pazar günü saat 15:00'te İzmit İsmetpaşa Stadyumunda oynanacak olan Kocaelispor - Çorum Belediyespor maç biletleri satışa çıktı. Taraftarlar, Perşembe,Cuma ve Cumartesi günü aşağıdaki bilet satış noktalarında, Pazar günü ise saat 13:00’ten itibaren stadyumdaki bilet gişelerinde biletleri satın alabilecek. Bu haftaki maç biletlerinin üzerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününeyer verildi.

BİLET SATIŞ NOKTALARI:

1- Kocaelispor 1966 Taraftar Mağazası Belsa Plaza2- Kocaelispor Kulüp Binası Fuar içi3- Görkemspor Mağazası Alemdar Cad.4- Kartepe Sportif Köseköy Işıklar

BİLET FİYATLARI:

Misafir Tribün Bilet: 5 TLDeniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 5 TLMaraton Tribünü Bilet: 5 TLNumaralı B Tribün Bilet: 10 TLNumaralı A Tribün Bilet: 20 TLVIP Tribün Bilet: 50 TL