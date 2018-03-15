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Yoldan çıkan TIR tarlaya devrildi: 1 yaralı

İzmit'te kontrolden çıkan mıcır yüklü TIR'ın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza İzmit Sepetçiler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Y. idaresinde 41 NU 359 plakalı mıcır yüklü TIR, İzmit'ten Sepertçiler'e giderken birden kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşarak yol kenarındaki taraya devrildi. Devrilen TIR'ın ters dönmesi sonucu C.Y. sürücü kabininde yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazanının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de araçta meydana gelebilecek olası yangına karşı tedbir aldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Bugün 16:28 TSİ - Asayiş

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