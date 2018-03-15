MİA projesi Nisan'da görüşülecek

Büyükşehir Belediyesi’nin mart ayı meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlık yaptığı mecliste 132 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı. MİA projesinin süre uzatımı kısmında yer aldığı meclis toplantısında Kocaeli Geneli Toplu Taşıma Ana Planı’nı için yıllara sari hizmet alımı yapılması başkana yetki verildi. Ayrıca eski huzurevinin yerine yeni huzurevi yapılması için plan değişikliği de meclisten geçti.

KARAOSMANOĞLU 4 YILINI ANLATACAK

Meclis toplantısının açılış konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “20 Mart Salı günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2014 -2019 Genel Yatırım Değerlendirme toplantımızı yapacağız. Bütün meclis üyelerimizi ev sahibi olarak bekliyoruz. Toplantımız saat 11.00’da Antikkapı’da olacak. Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri kitabımızın tanıtım programına da sizleri davet ediyoruz. Bu program 23 Mart Cuma günü saat 20.00’da yine Antikkapı’da olacak” dedi.

BAYRAM PROJELERİ ANLATTI

Karaosmanoğlu’nun ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram proje sunumu gerçekleştirdi. Bayram konuşmasında, “Bu ay Kapalı Havuz Projelerimiz ve okulların bahçelerine yaptığımız spor salonlarımızı anlatacağız. Yatırımlarımız hem fiziki hem sosyal anlamda yıl boyu devam ediyor. Şu ana kadar 55 milyon liralık yüzme havuzu yatırımı yaptık. İhale aşamasında olan projelerinden birisi Kandıra Kapalı Yüzme Havuzu. Gençlerimiz yüzmeyi zamanında öğrensin istiyoruz. İhale bedeli 7 buçuk milyon lira. Kartepe’ye de kapalı yüzme havuzu inşa edeceğiz. Kartepe’de ihalede 7 milyon 341 bin TL. Karamürsel’de Kapalı havuzumuzun ihale bedeli 8 buçuk milyon lira. 20 kapalı havuz projemizin 16’sı yapıldı. Toplam proje maliyetimiz 65 milyon TL” şeklinde konuştu.

CHP 20 MADDEYE ŞERH KOYDU

CHP meclis üyeleri, Büyükşehir meclisinde 20 gündem maddesine şerh koydu. Şerh koyulan maddeler arasında Başiskele sınırları içerisinde kalan Sahil Kafe işletmesinin Belde A.Ş’ye devri, Seka Park 1’inci etap içinde bulunan iş yerlerinin Belde A.Ş’ye devri, İlim Yayma Cemiyeti ile İlahiyat Fakültesi arasında işbirliği protokolü ve imar değişiklikleri ve içeriyor.

BAŞKANA YETKİ VERİLDİ

Meclis toplantısında Kocaeli Geneli Toplu Taşıma Ana Planı yapılması için başkana yetki verildi. Kent genelinde toplu taşıma bütün olarak planlanacak. Deniz ulaşım araçları, lastik tekerlekli ulaşım araçları, tramvay, metro ve demiryolu ulaşım araçlarının birbirine entegre edilmesine yönelik çalışma bu plan çerçevesinde gerçekleştirilecek. İhalesi yapıldıktan sonra 360 günde tamamlanması beklenen planla vatandaşlara toplu taşımayı teşvik etmek adına çalışmalar yapılacak. Demiryolu, metro ve tramvaya önem vererek diğer ulaşım ağlarını buraya entegre etme yöntemi aranacak.

ADLİYE BİNASI PROJESİNİ BÜYÜKŞEHİR YAPACAK

Mecliste yeni Kocaeli Adliyesi projesinin yapılması ile ilgili mecliste karar alındı. Köseköy’de bulunan askeri alanın yanındaki arazide yapılacak olan yeni adliye binası projesini, Adalet Bakanlığı’nın talebi ile Büyükşehir yapacak ve sürecin hızlanmasını sağlayacak.

MİA KONUSU NİSAN’A KALDI

Uzun süredir kent gündeminde yer alan MİA projesi bu ayki meclis toplantısında da görüşülmedi. Meclis gündeminin süre uzatımı kısmında yer alan maddenin önümüzdeki ay mecliste görüşülmesi bekleniyor. MİA Projesine ilişkin gündem maddesi bilindiği üzere geçtiğimiz şubat ayı meclis toplantısında Mart ayı meclisine ertelenerek, komisyona geri gönderilmişti.

KONU CUMHURBAŞKANI İLETİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, MİA projesi konusunda yaşanan tartışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gittiğini ve yeniden ele alınacağını ifade etmişti. Fakat Karaosmanoğlu’nun Cumhurbaşkanı ile henüz görüşemediği, önümüzdeki günlerde konuyu anlatacağı öğrenildi. Bundan dolayı da MİA projesinin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek meclis toplantısında ele alınması için mart ayı meclis toplantısında süre uzatımı kararı alınacak.

İLİM YAYMA CEMİYETİ NE ALAKA ŞİMDİ?

CHP grubu İlim Yayma Cemiyeti ve İlahiyat Fakültesi arasında Yüksek Lisans ve Lisans düzeyinde işbirliğini içeren protokole şerh koyarken konunun İlim Yayma Cemiyeti ile ne gibi bir ilgisi olduğunu meclis başkanlığına sundular. Konu ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Şimdi ortaya aracı koymayalım. İlim Yayma Cemiyeti ne alaka şimdi?” dedi. Soruya cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “İlim Yayma Cemiyeti bildiğimiz bir dernek. Karanlık bir yönü yok. Orda onların bir etkinliği ve katkıları var” cevabını verdi. Kabul edilen maddeye göre Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, gençlik ve spor komisyonu Büyükşehir Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi arasında, KOÜ İlahiyat Fakültesinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin desteklenmesini içeren işbirliği protokolü kabul edildi.

TRAMVAY YOLUNA TRAFİK İŞARETİ KOYULMALI

Meclis toplantısında yazılı soru önergesi veren MHP’li meclis üyesi Vahit Eryılmaz, “Uzun zamandan beri beklenen tramvayımız geçen sene seferlerine başladı. Tramvay güzergahında trafik ışığı bulunmayan araç geçişleri yapılan hemzemin geçitlerine yol üstünlüğü tramvay yolundan geçen araçların olduğunu gösteren trafik işaretlerinin konmasının doğru olacağını önermekteyiz” dedi.

ASKERLİK ŞUBESİ YENİLENECEK

MHP’li meclis üyesi Vahit Eryılmaz Yenidoğan’da bulunan askerlik şubesinin tadilatı için meclise önergede bulundu. Eryılmaz, “Ciddi bir rutubet var. Suriye’yle savaşta olduğumuz için devlet ödenekleri de kesmiş. Belediye olarak biz yardım edelim” dedi. Başkan Karaosmanoğlu ise, konuyla ilgilenilmesini söyledi. Genel Sekreter Bayram, “Konu bize geldi. Gerekli malzeme teminatını zaten sağlayacağız” yanıtını verdi.

BAŞKAN GELSİN SAVUNSUN

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23c04c-04d nazım imar planı paftaları, 264 ada 1 nolu parsel ve 106 ve 107 adaların kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliğinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine karar verildi. Muhalefet şerhi olan madde hakkında ikna olmayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Başkan gelsin savunsun. Başkan burada olacak. Bu konu hakkında bir dahaki meclis için süre uzatımı alalım. İşi ciddiye alsınlar. Başkan gelseydi” değerlendirmesinde bulundu.

DERİNCE’YE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILIYOR

İmar ve Bayındırlık komisyonu Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesinde bulunan İmar planı değişikliği 2370 ada 1’nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Derince CHP İlçe Başkanı ve meclis üyesi Nihat Değer, “Derince’ye üvey evlat muamelesi yapılıyor. Derince’de hala eğitim alanında sorunlar varken, burası özel eğitim alanı olarak kullanılmak isteniyor” dedi. Daha sonra söz alan CHP meclis üyesi Orhan Tanış, “Körfez’de iki tane Yüksek okul var. Derince’de neden yok. Hala derince de ikili eğitim var. Mersincikte bir tane okul var. Şimdi özel bir eğitim alanı olarak açıyorsunuz. İkili eğitim ortadan kaldırılması lazım” dedi.

İNSANLARIN EKMEĞİNE MANİ OLUYORSUNUZ

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi Kargalı Mahallesi Nazım İmar planı paftası 1702 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. Belirtilen alana akaryakıt istasyonu yapılmak istenmesine karşı çıkan ve alanın orman arazisine yakın olduğunu, 150 metre ilerisinde yine bir istasyon olduğunu belirten CHP meclis üyesi Engin Taşdemir, “Burası bizim şerh koyduğumuz bir yer. Biz sadece görüşümüzü belirtiyoruz. Bu plan iptal olmuşsa iptal eden yargıdır” dedi. Konu ile ilgili CHP’lilere cevap veren Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zekeriya Özak, “Bu mudur sosyal demokrat zihniyet. Orada birkaç kişi ekmek yiyecek. Bu tasarıyı hazırlayan kişi zaten CHP’li bir arkadaş. Aynı güzergah değil. Başkanı yine yanlış bilgilendiriyorsunuz. İnsanların ekmek yemesini yargı ile önlemek istiyorsunuz” dedi.