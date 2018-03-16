Başarılı Sanayici ve İş Adamları Derneği (BAŞSİAD) 2’nci olağan genel kurulunu 24 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de yeni dernek binasında gerçekleştirecek. Mevcut başkan Barış Arat’ın tek aday olarak gireceği kongrede 100 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre sonrasında 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile 3 asil ve 3 yedek denetim kurulu üyesi belirlenecek. Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi karşısı Fırat Sokak No:28 İzmit adresine yeni taşınan BAŞSİAD’ta tadilat çalışmalarının kongre tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Öte yandan yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde kongrenin ikinci oturumu, 31 Mart’ta yapılacak.
Bugün 09:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:08 TSİ )
BAŞSİAD’ta kongre heyecanı
BAŞSİAD’ın 2’nci olağan genel kurulu Cumartesi günü saat 11.00’de yeni dernek binasında yapılacak. Kongrede yeniden aday olan mevcut başkan Barış Arat’ın karşısına rakip çıkması beklenmiyor
Bugün 09:07 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz