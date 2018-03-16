Serginin gelirleri öğrencilere bağışlanacak

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Sanat Evi Derneği (KOSEV) ve Aydili Sanat Derneği’nin destek verdiği Tasarım ve Sanat Sergisi dün KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İlki düzenlenen dayanışma sergisinde elde edilecek gelirler KYÖD’e ve üniversite öğrencilerine burs amaçlı bağışlanacak. 17 Mart tarihine kadar devam edecek sergi saat 10.00-18.00 arası sanatseverlere açık olacak. Sergide satışa sunulan ürünlerin fiyatları 10 TL ile 7 bin TL arasında değişiyor.

YOĞUN KATILIM

KYÖD Başkanı Mehmet Toker’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergiye Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir, KOSEV Başkanı Ayşe İlter, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Demokrasi Girişimi Sözcüsü Bekir Yurdagül, eski KYÖD başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

İÇİM KIPIR KIPIR

Sergide açılış konuşmasını yapan KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Bu salonda birçok kez buluştuk. Bugün gerçekten yüreğim ayrı bir kıpır kıpır. Çünkü KYÖD ailesi 70 yıllık tarihsel gelişiminde bu kentin sorunlarını çözmek üzere çalışmıştır. KYÖD bu kentte birçok ilke imza atmıştır. Bugün her birinizin aklından ve yüreğinden geçen nereye gidiyoruz, ne olacağız? Bu sorunun cevaplarını düşününce nefes almakta zorluk çektiğinizi biliyorum” dedi.

ÜLKENİN DAYANIŞMAYA İHTİYACI VAR

Biz bu ülkenin evlatlarıyız bir şey olacağı yok, bir yere gitmiyoruz, bu kent bize ait diyen Toker, “Kentin en fazla ihtiyaç duyduğu şey dayanışma. KYÖD ailesi, Aydili Sanat Merkezi ve KOSEV bu salonda dayanışma gerçekleştiriyoruz. Bunu hayata geçiren tüm Kocaeli’yi seven dostlarımıza, sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dayanışmayı geldiği noktadan daha yukarıya çıkartacağız. Elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız çünkü gelecek kuşaklardan özür dileme şansımız yok” diye konuştu.

ESERLERİ SERGİLENEN İSİMLER

Asuman Türegün, Asuman Atakuman, Ata Ruacan, Ayşe Sırma, Ayşe İlter, Ayşegül Akın, Bihter Tırpan, Büşra Aydın, Doğa Süngü, Elif Kaleciler, Erol Efir, Fulya Tipi, Füsun Akbaş, Füsun Dur, Füsun Erkan, Gülden Aytüre, Handan Atılgan, Hediye Ferah, Hülya Patoğlu, Hülya İnaltekin, İlkay Sekü, İsmail Menekşe, Kamuran Özben, Kıymet Özer, Lale Tığ, Leyla Sarı, Meltem Çömlekçioğlu, Müge Erdi, Münevver Özcan, Nalan Özkan Güray, Nilah Baykal, Orhan Aktüre, Perihan Taşdelen, Saynur Demiralay, Selda Yiğit, Serap Barış, Serpil Akköseoğlu, Suna Küçükköse, Şaziye Şahin, Şerife Eroğlu, Şeyda Gürbüz Erbayri, Şule Gümüş, Şule Gürbüz Yurdagül, Şükran Dağdemir, Vehbiye Başkan, Vesile Talun, Vural Atılgan, Zennure Dalaslan.