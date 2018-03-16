Bakan Özlü, Kocaeli'de yerli otomobili konuştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) 40. Olağan Genel Kurulu ve Üye Başarı Ödül Töreni'ne katıldı. Toplantıya Bakan Özlü ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca ve üyeler katıldı. Faruk Özlü törende yaptığı konuşmada, "Teknolojik gelişmelere liderlik edecek sektörlerin başında, otomotiv endüstrisi ve bu sektörü destekleyen yan sanayi gelmektedir. Teknolojiye liderlik etmek, kalkınmaya liderlik etmek demektir. Nitekim, Türk otomotiv sektörü tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, kalkınmaya öncülük eden sektörlerimizin başında gelmektedir. Demir-çelik, plastik, dokuma, cam, boya, elektronik, yedek parça, tamir, sigorta gibi birçok sektör otomotivle etkileşim halindedir. Birçok sektör, otomotiv sanayisinin yörüngesinde hayat bulmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerin birçoğunda, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ülkelerin en büyük şirketleridir. Sektör, aynı zamanda üretim ve ihracat gibi temel ekonomik göstergeler bakımından, ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Ülkemizin toplam ihracatı içinde en büyük pay otomotiv sektörüne aittir. Türk otomotiv sektörü 2017 yılını rekor bir ihracat rakamı ile kapatmıştır. Son 12 yıldır, ülkemizin ihracat şampiyonu, otomotiv sektörümüzdür. 2017 yılında elde edilen, yaklaşık 29 milyar dolarlık ihracat Türk sanayisi için gurur vericidir" dedi.

"ARAP BAHARINI BİZ ÇIKARTMADIK"

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bakan Özlü, "Suriye ile İsrail arasındaki sorunların çözümü için büyük bir gayret sarf ettik. Şimdi hem komşularımızla sorunlarımızı gidermek, hem de Türkiye için de güvenlik sorunlarını çözmek için yine müzakere yöntemini kullandık, yani silahsız yöntemleri kullandık. Hatırlayın, 2015'teki seçimler sonrasında hendek kazanlar, tuzak kuranlar, bağımsız devletçik ilan edenler, 2 tane Türk polisini gece uykuda şehit edenler, Ak Parti'nin bütün riskleri üzerine alarak başlattığı silahsız yöntemlerle, yani müzakere yöntemi ile güvenlik sorunlarımızı çözme girişimimizin nasıl istismar edildiğine, nasıl kötüye kullanıldığının açık delilleridir. Açık ispatıdır. Şimdi yine yurtdışına bakıyoruz, Arap Baharı'nı biz çıkartmadık. Arap Baharı Kuzey Afrika'da bir yerde çıktı, bütün Kuzey Afrika'yı sardı ve Suriye'ye geldi. Yani Arap Baharı'nı ortaya biz koymadık. Yani bu noktaya geldi. Suriye'ye geldi. Bakın Suriye'de Rusya, İran, Amerika var ve bizim sınır komşumuz. Öyle bir yapılanma ön görülüyor ki, Türkiye'yi kuşatmak, Türkiye'yi Suriye'den kopartma operasyonu. Ne yapalım şimdi? Afrin'de harekat yapmayalım mı? Tabii ki yapacağız. Çünkü bizim güvenliğimizi tehdit eden, içeride ve dışarıda hangi unsur varsa bunları ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

“TEKNOLOJİYE LİDERLİK ETMEK, KALKINMAYA LİDERDLİK ETMEKTİR”

Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ”Teknolojiye liderlik etmek, kalkınmaya liderlik etmek demektir. Nitekim, Türk otomotiv sektörü; tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, kalkınmaya öncülük eden sektörlerimizin başında gelmektedir. Demir - çelik, plastik, dokuma, cam, boya, elektronik, yedek parça, tamir, sigorta gibi birçok sektör; otomotivle etkileşim halindedir. Birçok sektör, otomotiv sanayisinin yörüngesinde hayat bulmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerin birçoğunda, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ülkelerin en büyük şirketleridir. Sektör, aynı zamanda üretim ve ihracat gibi temel ekonomik göstergeler bakımından, ülkemiz için hayati öneme sahiptir” dedi.

“ÜRETTİĞİMİZ ARAÇLARIN %80’İNİ İHRAÇ EDİYORUZ”

“Ülkemizin toplam ihracatı içinde, en büyük pay otomotiv sektörüne aittir” diyen Bakan Özlü, “Türk otomotiv sektörü; 2017 yılını rekor bir ihracat rakamı ile kapatmıştır. Son 12 yıldır, ülkemizin ihracat şampiyonu, otomotiv sektörümüzdür. 2017 yılında elde edilen, yaklaşık 29 milyar dolarlık ihracat; Türk sanayisi için gurur vericidir. Bizleri son derece memnun eden bir diğer husus ise; ürettiğimiz araçların yüzde 80’ini ihraç ediyor olmamızdır. Türk Otomotiv sektörünün, 2018 yılında, yeni bir ihracat rekoruna imza atacağına, yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"YERLİ OTOMOBİL TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SIÇRAMA YAPABİLİR"

Yan Sanayisi ve ana sanayisi ile birlikte; otomotiv sektöründe ‘küresel bir oyuncu, küresel bir aktör’ olmaya kararlı olduğumuzu ifade eden Bakan Özlü, “Otomotiv sanayimizin güçlü yapısı, güçlü yan sanayi tecrübemiz, kalifiye işgücümüz, gelişmekte olan pazarlara yakınlığımız gibi avantajlar; küresel oyuncu olma hedefimizde, elimizi güçlendirmektedir. Bu anlamda sizlerden, yerli otomobil projemizi, işte bu küresel aktör olma hedefimizin, önemli bir parçası, önemli bir eşiği olarak görmenizi istiyorum. Yerli marka otomobilimiz; yerli tedarik sanayimize de çok büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin yerli otomobili, Türk otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır” şeklinde konuştu.