Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:34 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:37 TSİ )

Siz hiç Sabitzade’de sac kavurma yediniz mi?

Alikahya’da hizmet veren Sabitzade Restoran’ın yeni ürünü sac kavurma yiyenleri adeta mest ediyor.

Alikahya gibi küçük bir bölgeye hizmet vermelerine karşın diğer bölgelerden de gelen talepler karşısında ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını ve bu durumdan çok mutlu olduklarını belirten işletme sahibi Samet Ubay, her zaman en kalitesi ile en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

‘‘YEMEDİĞİNİ YEDİRME’’

Yeni ürünleri sac kavurma hakkında da bilgiler veren Ubay şunları söyledi: ‘’ 1961 yılından beri ticaretin içindeyiz. Dedem Sabri Ubay’dan aldığımız en değerli miras ‘’Yemediğini asla yedirme’’ prensibidir. Babam Hasan Ubay da bu prensiple büyüdü, bizi de bu prensiple büyüttüler. O nedenle geçmişten aldığımız bu en değerli mirasla hareket ediyoruz. Bunun için Ayköşe Sabitzade Restoran olarak her zaman en kalitelisini hedefledik. Kendimizin veya ailemizin yemediği ne bir ürünü ne bir markayı asla kullanmayız. Bu işin en önemli sırrı, kaliteli ürün kullanmaktır. Sac kavurmada da kaliteli, dinlendirilmiş ve özel marine edilmiş et kullanıyoruz. Kaliteli ürün yanında da kaliteli işçilik olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Ustanın elinin lezzeti de bu işte önemlidir. Bir de yeni çıkarmaya karar verdiğimiz ürünü mutlaka işin erbabı kişilere de tattırıyoruz. Gerektiğinde eksiğimiz veya fazlamız ne varsa tekrar gözden geçiriyoruz. Yani yeni bir ürüne karar vermenin uzun bir süreci oluyor. Bütün bunlar için ciddi emek,zaman ve para harcıyoruz. Müşterilerimizden aldığımız güven ve başarı duygusunun keyfi inanın para ile ölçülemez. Çünkü buradaki amacımız hiçbir zaman sadece para odaklı olmadı. Ayköşe Sabitzade Restoran’a gelen herkesin mutlu bir yüzle buradan ayrılması için çalışıyoruz. Kaliteli ürünlerimiz, güler yüzlü personellerimizle siz de sac kavurmamızın müdavimi olmaya hazır mısınız?’’dedi.

Sabah 7:00’den akşam saat 22:00’ye kadar hizmet veren Sabitzade Restoran’da Alikahya ve çevresine paket serviste de yapılıyor. Siz de enfes bir sac kavurma yemek isterseniz işte telefonu 0262. 365 15 15.

Bugün 09:34 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gölcük Tersanesi personel alacak! mask
Gölcük Tersanesi personel alacak!
Düşük maaşı çekmeyin! mask
Düşük maaşı çekmeyin!
Saray Pastanesi açıldı mask
Saray Pastanesi açıldı
20 bin 239 yeni memur alınacak mask
20 bin 239 yeni memur alınacak
Ev alacaklar veya kiralayacaklar dikkat! mask
Ev alacaklar veya kiralayacaklar dikkat!
2’nci el araç ticaretinde yeni dönem mask
2’nci el araç ticaretinde yeni dönem
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Gölcük Tersanesi personel alacak! mask
Gölcük Tersanesi personel alacak!
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi! mask
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi!
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı! mask
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı!
2 kişi yanarak can verdi! mask
2 kişi yanarak can verdi!
5 gündür kayıptı denizde bulundu! mask
5 gündür kayıptı denizde bulundu!
Hani burası sizin Çanakkale’nizdi! mask
Hani burası sizin Çanakkale’nizdi!

GALERİ

Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi! mask
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi!
Lüks otomobil alev alev yandı mask
Lüks otomobil alev alev yandı
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi mask
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü mask
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü
Kocaeli UMKE hayat kurtardı mask
Kocaeli UMKE hayat kurtardı
Badminton’un parlayan yıldızları mask
Badminton’un parlayan yıldızları
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL