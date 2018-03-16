Muhtarlar çağırdı meclis üyeleri gidemedi!

Yaklaşık bir hafta kadar önce Kandıra Belediyesi Meclis Üyelerinin tamamını arayarak yemeğe davet eden Kandıra Çarşı Mahallesi Muhtarı Ali Çıkrıkçı, Akdurak Mahallesi Muhtarı Cüneyt Özcan, Orhan Mahallesi Muhtarı Olcay Ersoy, Akbal Mahallesi Muhtarı Salih Eren ve Aydınlık Mahallesi Muhtarı İsmail Balaban, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve MHP Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur’un meclis üyelerine koydukları yemeğe gitme yasağı sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ettiler. Yemeğe katılamayan meclis üyelerinden bazılarının arayarak özür dilediklerini ve ilçe başkanlarının tüzüğe aykırı olduğu gerekçesi ile yemeğe katılmamalarını istediklerini ifade ettiklerini ifade eden beş merkez mahallesi muhtarı her şeyi kamuoyunun takdirine bıraktıklarını ifade ederken, "Hangi partinin tüzüğü muhtarlarla belediye meclis üyelerinin istişare etmesine engel?" diye soruyor.

Vatandaşların taleplerini ileteceklerdi

Muhtarların konuyla ilgili yaptıkları açıklama ise şöyle oldu: "Biz beş merkez mahallesi, muhtarı olarak Kandıra’da halkımızın bize ilettiği birkaç konuyu vatandaşlarımız adına meclis üyelerimize iletmek arzusuyla böyle bir yemekli bir istişare toplantısı yapmayı arzuladık. Bunun için Kandıra Belediyesi’nin 25 meclis üyesini bir hafta önceden tek tek arayarak bu gün buraya davet ettik. Bizim konuşmak istediğimiz konu Kandıra’da dillendirilen Büyükşehir projesi kapsamında Akçakayran ve Tekeli’ye toplu konut projesi ve yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu idi. Yıllardan bu yana vatandaşlarımızın tepki gösterdiği hizmetlerden kültür merkezi, devlet hastanesinin yeri, Kandıra’yı ortadan ikiye bölen doğu batı diye ikiye ayıran Kandıra ışıklar yol geçişi gibi projeler de yapılan hataların yapılmaması amacıyla istişarelerde bulunmayı arzulamıştık. Sonuçta yanlış yapılan işlerin altında muhtar olarak bizim de bir vebalimizin olduğunu düşünüyoruz.

Tüzük meclis üyelerinin muhtarlarla istişare etmesine engel mi

Bu hizmetlerin daha güzel yerlere, daha güzel şekilde daha verimli ve faydalı yapılması için görüş ortaya koymak, vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini iletmek istemiştik. Bu yemekli istişare toplantılarını bir sonraki hafta sivil toplum kuruluşları ile, bir sonraki hafta Kaymakamımız, belediye başkanımız ve Kandıralı idareciler ile, sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle görüşmeyi düşündük. Bunları bire bir belediye meclis üyelerimizin % 70’i ile karşılaştığımızda sorduklarında söyledik, memnun kaldılar. Fakat son anda Kandıra Ak Parti ve MHP ilçe başkanlarımız devreye girmiş tüzük gerekçe gösterilerek meclis üyelerimizin gelmeleri engellenmiş. Biz A partisinin B partisinin meclis üyeleri diye aramadık ayrım yapmadan Kandıra Belediyesi meclis üyelerini bizim gibi halktan oy alarak seçilen arkadaşlarımızı çağırdık. Siyasi bir işimiz yok, kişisel bir istediğimiz yok. Kimseyle bir derdimizde yok. Sağolsun CHP’li meclis üyesi üç arkadaşımız geldi. Fakat biz pes etmeyeceğiz Kandıra’nın menfaatleri için bu işe devam etmek mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü sivil toplum kuruluşlarımızla burada buluşacağız. Kimseyle şahsi bir işimiz yok. Tüm bu takınılan tavrı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"