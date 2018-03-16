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Servetiye siperlerinde bakım ve onarım yapılıyor

İzmit Belediyesi tarafından 2012 yılında yapılan çalışma ile gün yüzüne çıkartılan Servetiye siperlerinde bakım onarım çalışması yapıldı.

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanla savaşılan Bahçecik Servetiye’deki siperlerde doğal olaylar yüzünden zamanla çökmeler oluştur. Bunun üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi, 1400 rakımda bulunan siperlerde çalışma başlattı.

MEVSİM ŞARTLARINA GÖRE

Belediye yetkilileri, siperlerin bulunduğu bölgenin yüksekte bulunması ve karla kaplı olması nedeniyle çalışmanın mevsim şartlarına göre başlatıldığını belirterek “ 6 yıl önce mevziler aslına uygun olarak, doğayla uyumlu ve bulunduğu bölgeyi tahrip etmeden ağaç ve kum torbaları kullanılarak yapıldı. Aradan geçen zaman içinde mevsimsel şartlardan dolayı siperlerde tahribatlar oluştu. Bunun üzerine siperlerde onarım ve bakım çalışması başlattık. Bölgede siperlerdeki ahşapların onarımı, kum torbalarının elden geçirilmesi, kayan toprakların tesviye yapılması ve tabelaların yenilenmesi işlemleri devam etmektedir” dediler. İzmit Belediyesi yetkilileri, bazı kişiler tarafından siperlere zarar verildiğini de hatırlatarak “ bazı art niyetli kişiler, siperler içinde ateş yakarak, çevreyi kirleterek hiç de hoş olmayan görüntülere neden olmuşlardır” şeklinde konuştular.

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