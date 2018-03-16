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Ruhsatsız hurdacılar mühürlendi!

İzmit Belediyesi, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerini mühürlemeye devam ediyor.

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren hurdacılarda kontroller yaptı. Toplam 12 hurdacıda yapılan kontroller sırasında 8 hurdacının ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine ruhsatsız olarak faaliyet gösteren hurdacılar mühürlenerek ticaretten men edildi. 4 hurdacının da tahliye edildiğini söyleyen yetkililer “Ruhsat Denetim Müdürlüğü olarak sağlık, çevre, gürültü ve ruhsat yönünden denetimlere devam edeceğiz” dediler.

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