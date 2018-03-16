Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren hurdacılarda kontroller yaptı. Toplam 12 hurdacıda yapılan kontroller sırasında 8 hurdacının ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine ruhsatsız olarak faaliyet gösteren hurdacılar mühürlenerek ticaretten men edildi. 4 hurdacının da tahliye edildiğini söyleyen yetkililer “Ruhsat Denetim Müdürlüğü olarak sağlık, çevre, gürültü ve ruhsat yönünden denetimlere devam edeceğiz” dediler.