CHP'li vekilden tatlandırıcı uyarısı!

NBŞ üretimi yapan 5 fabrika ve 4 şirketin olduğuna dikkat çeken Akar bu fabrikaların 990 bin ton üretim kapasitesi olduğunu bunun da yüzde 70’inin Cargill firmasına ait olduğunu söyledi. Nişasta Bazlı Şeker’e ayrılan kotaların her yıl Bakanlar Kurulunca yüzde 50 arttırıldığının altını çizen Akar şunları söyledi: "Bakın şimdi, yıllar itibarıyla NBŞ'ye ayırmış olduğunuz kota Bakanlar Kurulu kararıyla hep yüzde 50 artırıldı. O 990 bin ton kotaya karşılık, örneğin, 2004-2005 yılında 360 bin ton yani yüzde 50 artırmışsınız. Yine, 2005'te, 2006'da, 2007'de, 2008'de, 2009'da, 2010'da yüzde 50 artırmışsınız. Son yıllarda 35, 38 düşürerek en son bu yıl 265 bin ton olarak öngörmüşsünüz. Şimdi, bir tarafta kapasite 990 bin ton, özel sektörün nişasta bazlı kotaya tabi -kotaya tabi olmayan 300 ton da var ayrıca, onu söylemiyorum- üretim yapan fabrikaların 990 bin ton ve 265 bin tonla çalışıyor bu 5 fabrika. Bu, mümkün değil arkadaşlar. İşletmecinin bu fabrikalara kilidi vurması gerekiyor"

TATLANDIRICI TEHLİKESİ

Nişasta bazlı şekerin gündemde olduğunu belirten Akar bir başka tehlikenin olduğuna dikkat çekerek yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatının ülkemizde giderek arttığını söyledi. Bu tatlandırıcıların 1 kilosunun 7 bin kilo şekere denk geldiğinin altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, tatlandırıcıların gıda, çikolata ve içecek sektöründe kullanıldığını ifade etti. Akar, nişasta bazlı şeker kotasının Avrupa standartları olan yüzde 2,5’a düşürülmesinin gerektiğini belirterek AKP tarafından yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesine ilişkin önergesini doğru bulduğunu ancak bununda yetersiz olduğunu söyledi. 16 yıldır yüzde 10 olan nişasta bazlı şeker kotasının her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 50 arttırıldığına dikkat çeken Akar, çocuklarımızın geleceği için buna dur denilmesinin gerektiğini belirtti.