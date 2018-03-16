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Bugün 10:54 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:55 TSİ )

Muhtaç ülkeler kadar, emekliler de önemli

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, hükümetin muhtaç ülkelere iki yılda 14.5 Milyar Dolar yapmasına rağmen kendi ülkesindeki emeklileri görmediğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak mecliste açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, konuşmasına Çanakkale Deniz Zaferi’ni anarak başladı. Hürriyet, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılında ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.

EMEKLİ VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE KULAK TIKAMAYIN

Emeklilerin durumlarını mecliste dile getiren Hürriyet, “Başbakan Binali Yıldırım yaptığı bir açıklamada 2016 yılında yaklaşık 6.5 milyar dolar, 2017 yılında ise 8 milyar dolar olmak üzere toplam 14.5 milyar dolar düzeyinde muhtaç ülkelere yardımda bulunulduğunu açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki muhtaç elleri görmek, duyarsız kalmamak elbette önemli. Ama bunu yaparken ülkemizdeki emeklilerin geçim sıkıntılarını görmüyorsunuz. Emekli vatandaşlarımızın taleplerine artık kulak tıkamayın”

CÖMERTLİĞİNİZİ EMEKLİYE DE GÖSTERİN

Açıklamasına devam eden Hürriyet, “Cömertliğinizi sadece başka ülkelerdeki insanlara değil, kendi ülkenizdeki insanlardan da esirgemeyin. Gelin 12 milyon emekliden aldığınız muayene ücretini, ilaç katkı payını ve ilave ücreti almayın. Gelin emekli maaşını enflasyon canavarı karşısında eritmeyin. Gelin emekli maaşlarını asgari ücretin altına düşürmeyin, çalışmak zorunda kalan emekliden, sosyal destek primi kesmeyin. Artık müjde diye sunduğunuz zamlar, emekli bütçesindeki açığı kapatmaya yetmiyor. Biraz samimi olun ve kendi emeklinizin halini artık görün.

Bugün 10:54 TSİ - Siyaset

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