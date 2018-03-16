Kaş yapmak isterken göz çıkardılar!

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nin Muhtarı Aynur Yiğit Şöhretli, vatandaşlardn gelen istek üzerine Mehmet Akif Ersoy Camii arkasında yer alan elektrik trafosunun üzerindeki çirkin yazılar için SEDAŞ'a dilekçe gönderdi. Yazıların boyanarak kapanmasını isteyen Muhtar Şöhretli'ye 4 gün sonra cevap geldi. SEDAŞ'tan gelen olumlu cevap sonrası kontrol için bölgeye giden muhtar Şöhretli, yazıların gerçekten de boyanarak kapatıldığını gördü. Fakat bir sorun vardı ki sprey boyanın üzerini SEDAŞ ekipleri de sprey boyayla boyamış..!

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Bu duruma isyan eden ve bunu sosyal paylaşım sitesinden de paylaşan Muhtar Şöhretli, konuyu yüksek makamlara taşıyacağını belirtti. Şöhretli açıklamasında, "SEDAŞ yetkililerini göreve davet ediyorum. 05.01.2018 tarihinde SEDAŞ kurumuna bölgemizin en merkezinde bulunan trafo merkezinin üzerine çirkin sözlerle yazıldığını görsel olarak çevre kirliliği oluşturduğunu yazarak boyama talebinde bulunmuştuk. Resmi yazışmamıza gelen cevap gerçekten traji komik. Sprey boya ile kapadık. cevabı sorunu çözmedi. Biz göz boyama istemiyoruz. Kalıcı çözümler üretin. Daha sonra yapmayı düşünüyorsanız daha açıklayacı bilgi verin. Sizce bu çalışma olmuş mu? SEDAŞ yetklilerinin bu durumu incelemelerini ve düzgün bir çalışma yapmalarını bekliyorum. Aksi halde bu durumu takibe alıp en üst makamlara taşıyacağım" dedi.