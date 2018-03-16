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Bilgi Köprüsü, Tıp Bayramı’nı kutladı

Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye’nin ilk kök hücre araştırma merkezi KÖGEM’i ziyaret edip, Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne bilgisayar bağışı yaptı.

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu Sevgi Kelebekleri Sınıfı, aile katılım günüde 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Anaokulu öğrencilerinden Kıvanç Aksu’nun (6) babası Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof.Dr.Görkem Aksu, Bilgi Köprüsü öğrencilerini Türkiye’nin ilk kök hücre araştırma merkezi olan Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Merkezi’ni (KÖGEM) gezdirdi. Öğrencilere bir sürpriz de Kıvanç’ın annesi, Kocaeli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr.Beyza Aksu’dan geldi. KÖGEM’e gelerek öğrencilere eşlik eden Beyza Hanım, çocuklara küçük doktor önlüğü hediye edip, insan vücudunda bulunan iç organların yerlerini ve görevlerini maket üzerinde anlattı. KÖGEM Müdürü Doç.Dr.Yusufhan Yazır ile bilim merkezi çalışanları ise çocuklara kök hücre bankaları hakkında bilgi verdi.

ÇOCUK ONKOLOJİSİ’NE BİLGİSAYAR BAĞIŞI YAPILDI

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, Genel Koordinatör Beyhan Gürsoy, Sınıf Öğretmeni Yaprak Andaç ile İngilizce Öğretmeni Banu Ertosun’un yer aldığı bu ziyaretin ardından aynı hastanede Çocuk Onkolojisi Merkezi’ne geçildi. Kurucu Ali Korkmaz, Onkoloji Merkezi’nde tedavi gören çocukların oyun odasında kullanılmak üzere Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bir adet bilgisayar bağışı yaptı. KOÜ Başhekim Yardımcısı Prof.Dr.Görkem Aksu’nun yanı sıra Çocuk Onkolojisi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Funda Çorapcıoğlu ile Dr.Uğur Demirsoy da bu törende hazır bulundu. Korkmaz ve beraberindekiler, ziyaretin ardından tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Hastanede bulunan sağlık çalışanlarına küçük hediyeler dağıtıldı. Korkmaz, “İlimizin gözbebeği Kocaeli Üniversitesi’ne böylesine anlamlı bir günde bizleri konuk ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 11:15 TSİ - Eğitim

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