Yaşlı kadını darp eden sözde kargocular YAKALANDI!

İzmit Bağçeşme Mahallesi Şehrinaz Konutlarında, 9 Mart günü meydana gelen olayda, evde tek başına bulunan Melek Vonal (66)’ın, kapısı çalan ve kendilerini kargocu olarak tanıtan kar maskeli iki kişi, yaşlı kadının ağzını kapatıp darp ettikten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp boğazına bıçak dayadı. Ardından evin her yerini alt üst ettikleri sırada, Vonal ailesinin daha önceden sipariş ettiği çilekleri getiren market çalışanı kapıyı çaldı. Zil sesini duyan şahıslar ise panikleyerek olay yerinden kaçtı. Yaşlı kadın ise kendi çabaları sonucu ellerini çözerek yaralı bir halde kızı Fatma Vonal’ı aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tedavisi sonrası taburcu olan Melek Vonal’ın ifadesini alan polis ekipleri ise soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Adliyeye sevk edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan MOBESE, PTS ve güvenlik kameralarından yapılan incelemelerde, şahısların İstanbul’dan gelerek sabah saat 08: 00’dan 10:15’e kadar site çevresinde dolaştıkları, evin kızı Fatma Vonal’ın evden çıkmasının ardından siteye gizlice girerek olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, 14 Mart günü sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir’de operasyon düzenledi. Operasyonda olayla ilgili 3 ayrı suçtan sabıkalı S.T. (21), 23 ayrı suçtan sabıkalı K.T. (47), 10 ayrı suçtan sabıkalı A.Y. (42), 2 ayrı suçtan sabıkalı A.Y. (22) ve H.K. (48) isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Melek Vonal’ın kızı Fatma Vonal’ı sosyal medya üzerinde takip ettikleri, kendisinin Katarlı bir iş adamı ile evlendiğini belirleyince evde yüksek miktarda para, altın ve değerli eşya bulunacağını düşünerek adresini tespit edip olayı gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. İşlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, evde değerli eşya bulamayan şahısların gerçek olduklarını düşündükleri imitasyon takıları çaldıkları öğrenildi.