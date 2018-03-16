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KOTO'da listeler askıya çıktı

Kocaeli Ticaret Odası'nda listeler askıya çıktı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 2018 yılı Nisan ayı içerisinde yapılması öngörülen ‘meslek komitesi asil ve yedek üye seçimleriyle, meclis üyesi asil ve yedek üye seçimleri’ 3 Nisan Salı günü oda binasında gerçekleştirilecek.Seçime ilişkin Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanan listeler dün itibariyle askıya çıktı. Listeler 19- 20 Mart tarihlerlerine kadar oda binasında askıda kalacak. Üyeler isimlerini kontrol edebilecek.

Bugün 11:34 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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