Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 2018 yılı Nisan ayı içerisinde yapılması öngörülen ‘meslek komitesi asil ve yedek üye seçimleriyle, meclis üyesi asil ve yedek üye seçimleri’ 3 Nisan Salı günü oda binasında gerçekleştirilecek.Seçime ilişkin Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanan listeler dün itibariyle askıya çıktı. Listeler 19- 20 Mart tarihlerlerine kadar oda binasında askıda kalacak. Üyeler isimlerini kontrol edebilecek.
Bugün 11:34 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:36 TSİ )
KOTO'da listeler askıya çıktı
Kocaeli Ticaret Odası'nda listeler askıya çıktı.
Bugün 11:34 TSİ - Ekonomi
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz