KOTO'da listeler askıya çıktı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 2018 yılı Nisan ayı içerisinde yapılması öngörülen ‘meslek komitesi asil ve yedek üye seçimleriyle, meclis üyesi asil ve yedek üye seçimleri’ 3 Nisan Salı günü oda binasında gerçekleştirilecek.Seçime ilişkin Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanan listeler dün itibariyle askıya çıktı. Listeler 19- 20 Mart tarihlerlerine kadar oda binasında askıda kalacak. Üyeler isimlerini kontrol edebilecek.