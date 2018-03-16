KOTO 11. meslek komitesi adaylarını açıkladı

KOTO Senin Grubu 11. Meslek Komitesi (Sağlık ve Temizlik Malzemeleri) Adayları dün Beytül Kebap Restoran’da kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. 10 adayın bulunduğu komite adına KOTO Başkan Vekili Ecz. Hüseyin Gezer konuştu. Gezer, Sağlık alanındaki tüm sıkıntılara çözüm üretecek isimlerin aday olduğunu ifade ederek “11. Meslek Komitesi’nde (Sağlık ve Temizlik Malzemeleri) sektörümüze daha iyi hizmet etmek, sektör sorunlarına etkili ve kalıcı çözümler bulabilmek ve en önemlisi sektörümüzü üyelerimizle beraber yönetmek için adayız” dedi.

Çözüm üretebilecek arkadaşlar

KOTO Başkan Vekili Hüseyin Gezer , “Aday arkadaşlarımız sektörün sorunlarına vakıf ve çözüm üretebilecek arkadaşlardır. Görevde bulunduğumuz sürede Ulusal Medikal Çalıştayı, TOBB Sağlık Sektör Çalıştayı, SGK Tıbbi Malzeme Tedarik Toplantıları, Sağlık Müdürlüğü Mevzuat Toplantıları gibi birçok konuda hem ilimizin hem de ülkemizin en önemli ve kapsamlı toplantılarını ilimizde gerçekleştirmiş bulunmaktayız” dedi.

Gücümüzü birleştireceğiz

Üyelerin her türlü sorunlarında onlarla birlikte çözüm arayıp gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçtiklerini belirten Gezer, “Başta TOBB olmak üzere sektörümüzün yaşadığı sorunları rapor halinde ilgili müdürlük, bakanlık gibi kuruluşlara bildirmekte, sorunlarımızın çözümünü yakından takip etmekteyiz. KOTO Senin Grubu 11. Meslek Komitesi adayları olarak sektörümüzde üretimi arttırmak adına üyelerimizi bir araya getirip kümeleşme faaliyetleriyle gücümüzü birleştireceğiz. Sağlık turizmi ile ilgili tüm hastanelerimizle birlikte yurt dışı fuarlarında yer alacağız. Sağlık turizmi ile ilgili tesisler talep edeceğiz” dedi.

Çalışmalarını anlattı

Yapacakları çalışmalardan bahseden Başkan Vekili Gezer, “Hastanelerimizin en büyük sıkıntısı olan SUT fiyatlarının düzenlenmesi ve artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Talep eden üyelerimizin sağlanan teşvik ve fuar desteklerinden faydalanmasını sağlayacağız. Sağlık sektöründe KDV düzenlemesini ve indirim yapılmasını talep edeceğiz. Medikal sektörümüzün kamu alacaklarının zamanında yapılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Sonuç olarak sektörümüzün tüm sıkıntılarını çözmek adına tüm üyelerimizle birlikte verdiğimiz karar ve çalışma azmiyle seçimlerde 11. Meslek Komitesi’nden adayız. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

11. Meslek Komitesi (Sağlık ve Temizlik Malzemeleri) Adayları

Ecz. Hüseyin Gezer- Özel Cihan Hastanesi/ Aktif Medikal Ltd. Şti.

Op. Dr. Veysel Besnili- Özel Aile konak Hastanesi

Hüseyin Eryaşar- Kardeşler Tıbbi Mlz. Ltd. Şti.

Op. Dr. Gökhan Gümüştaş- Medicalpark Hastanesi

Dr. Teoman Tandoğan- Aden Diş Kliniği

Selçuk Bakırlı- Bilmed Tıbbi Malzemeleri

Mehmet Aksu- Maksu Kim. End. Temizlik Ltd. Şti.

Mutlu Özkan- Mutlu Tıbbi Malzeme

Adem Pehlivan- BRN Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.

Ercan Dikyol- Kale Tıbbi Malzeme