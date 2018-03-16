Derince "Birlik'te" varız!

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, spor kulüpleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Bulut, son olarak ilçenin köklü amatör küme takımlarından Derince Birlikspor camiası ile bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen Derince Birlikspor Kulübü, Başkan Bulut’u makamında ziyaret etti. Derince Birlikspor Kulübü Başkanı Rıza Yıldız ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, ilçedeki sportif faaliyetler konuşuldu. Derince Birlikspor’un başarısı için göreve geldiklerini belirten Kulüp Başkanı Rıza Yıldız “Mahallemizin takımına hizmet etmek için bu göreve başladık. Hedefimiz hem ahlaklı hem de yetenekli sporcular yetiştirmek. Bu noktada ilçemize kazandırdığı tesisler nedeniyle Belediye Başkanımız Ali Haydar Bulut’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

YÜZME HAVUZU VE ÇOK AMAÇLI SALON

Bulut ise “Kalıcı başarılar elde etmek için en önemli unsur iyi tesislere sahip olmanızın gerekliliğidir. Eğer tesisleriniz yoksa başarılar günü birlik olur ve süreklilik arz etmez. Biz de hem başarıların uzun vadeli olması hem de Derince halkının sürekli sportif aktiviteler yapabilmesi için bu dönem tesisleşmeyi ön plana çıkardık. Yavuz Sultan Mahallesi’nde inşa ettiğimiz Kapalı Yüzme Havuzumuza gösterilen ilgi ne denli doğru işler yaptığımızın göstergesi. Havuzumuz açılalı sadece 4 ay gibi bir süre geçti, ama on binin üzerinde vatandaşımız bu tesisten yararlandı. Bunun yanında Yenikent’te hizmete açılan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu yine birçok branşta halkımıza hizmet veriyor. İshakçılar’a kazandırdığımız Er Meydanı ve Spor Kompleksi yine Türkiye’ye örnek olacak nitelikte. Yaptığımız her çalışmayı Derincelilerin mutluluğu için inşa ediyoruz” dedi.