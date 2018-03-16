İkinci etap müsabakaları Çanakkale Zaferi Şehitleri anısına düzenlenecek. İkinci etap lig şampiyonası Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda 9.00’da başlayacak. Şampiyonaya, 1999 ile 2010 doğumlu sporcular katılacak. Kata ve kumite kategorilerindeki şampiyonaya 10 ilden 55 kulüp ve 800 ile 1200 arasında sporcunun katılması bekleniyor. İller Arası Karate-Do Lig Şampiyonası Mayıs ayına kadar devam edecek.
Bugün 12:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:07 TSİ )
Karate Ligi’nin 2. etabı yarın
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 etaptan oluşan İller Arası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın ikinci etabını yarın gerçekleştirecek.
Bugün 12:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz