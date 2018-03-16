Karate Ligi’nin 2. etabı yarın

İkinci etap müsabakaları Çanakkale Zaferi Şehitleri anısına düzenlenecek. İkinci etap lig şampiyonası Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda 9.00’da başlayacak. Şampiyonaya, 1999 ile 2010 doğumlu sporcular katılacak. Kata ve kumite kategorilerindeki şampiyonaya 10 ilden 55 kulüp ve 800 ile 1200 arasında sporcunun katılması bekleniyor. İller Arası Karate-Do Lig Şampiyonası Mayıs ayına kadar devam edecek.