Şükür; Gürcistan’ın Rus boyunduruğundan kurtuluş hareketinde önemli rol oynayan Çavçavadze’nin aynı zamanda Gürcü edebiyatında yeni edebiyat dilinin oluşmasında önemli rol oynadığını söyledi.
Bugün 12:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
Rıdvan Şükür Batum’da
Gürcistan’da yaşayan dostları tarafından davet edilen Dağcı ve Doğa Sporcusu Rıdvan Şükür, Batum’da Gürcü edebiyatının ve siyasi yaşamının önemli ismi İlia Çavçavadze’nin anıtını ziyaret etti.
Bugün 12:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz