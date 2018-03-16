Bugün 12:06 TSİ - Spor

Rıdvan Şükür Batum’da

Gürcistan’da yaşayan dostları tarafından davet edilen Dağcı ve Doğa Sporcusu Rıdvan Şükür, Batum’da Gürcü edebiyatının ve siyasi yaşamının önemli ismi İlia Çavçavadze’nin anıtını ziyaret etti.