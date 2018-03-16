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Bugün 12:10 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:11 TSİ )

İşte sahalarımızda görmek istediğimiz hareketler!

Kentimizde birçok branşta spor karşılaşmaları yapılıyor.

Özellikle alt yapı müsabakaları nedense ilgi çekmiyor. Ancak son zamanlarda gerek yapılan yayınlar ve gerekse bilim çalışmalarını artması, antrenörlerimizi de doğru harekete sevk ediyor. Bir zamanların efsane futbolcuları şimdilerin antrenörleri, okul maçlarından kulüp maçlarına kadar takibini sürdürüyor. Bu da çocuklarımızın sahiplenilmesi ve önlerinin açılması anlamında olumlu etki ediyor.

Bugün 12:10 TSİ - Spor

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