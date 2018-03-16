Vinsan’da oynanacak mücadelede Kocaeli Gençspor ile Karamürsel İdman Yurdu kulüpleri kapışacak. Maç yarın 13.00’te başlayacak.
Bugün 12:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:12 TSİ )
U-15 Play-Off’ta tek maç var
Kocaeli U-15 Futbol Ligi Play-Off B Gubu’nda tek maç oynanacak.
Bugün 12:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz