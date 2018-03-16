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Kazada yaralanan sürücüden acı haber!

İzmit Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinden yokuş aşağıya indiği esnada frenlerinin boşalması sonucu yaklaşık 100 metre sürüklenerek tarlaya uçan kamyonun sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmit Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinden, D-605 karayolu istikametine seyir halinde olan Uğur Ayık (30) idaresindeki 06 BAB 448 plakalı sac ve demir yüklü kamyon, yokuş aşağıya indiği esnada İzmit Belediyesi Fen İşleri Garajı mevkisinde frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Yolun ortasında bulunan orta refüje çarpan araç, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek yolun kenarındaki ağaçları ve MOBESE direğini devirmesinin ardından tarlaya uçarak alev aldı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada alev alan kamyon, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Ankara’da toprağa verilecek

Kazada ağır yaralanan Uğur Ayık, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralılar Rıdvan Gayrıanal ve Samet Buyar ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Uğur Ayık, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ankara Beypazarı’nda ikamet eden ve İstanbul’dan almış olduğu yükü, iş arkadaşları ile birlikte Kocaeli’ne getirdiği öğrenilen Ayık’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Uğur Ayık’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü. Kazada yaralanan diğer iki kişinin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Bugün 12:17 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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