Karamürsel Belediyesi spor Okulları kapsamında düzenlenen Kuşak teslim törenine katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız eşlik etti. Karamürsel Belediyesi Spor salonunda düzenlenen törende 41 teakwonocuya, yükseldikleri Dan’a göre kuşaklarını veren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Çocuklarımızın spor yapabilmesi için hem fiziki şartların oluşması hem de eğitim alacakları gerekli donanımların sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlam kafaların oluşması için sağlam vücutları oluşturacak ortamları hazırlayıp çocuklarımıza gençlerimize kadınlarımıza tüm Karamürsel halkına ulaşacak ve herkesin spor yapabilmesini sağlamaya çalışacağız” dedi.
Bugün 12:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:33 TSİ )
Karamürsel kuşak taktı
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Belediyesi Spor salonunda düzenlenen programda, bir üst Dan’a ulaşan Teakwondoculara kuşaklarını teslim etti.
Bugün 12:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz