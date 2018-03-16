İzmit Belediyesi Turnuvası başladı

Doğu Kışla’daki spor tesislerinde başlayan ve 26 Nisan tarihine kadar devam edecek geleneksel futbol turnuvasına 3 grup halinde 15 takım katılıyor. Turnuvanın ilk maçlarında Kültür Müdürlüğü, Yapı ve Emlak takımını 5-2, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü’nü 4-3 yenerken, Park Bahçeler Şantiye- Fen İşleri Şantiye ile 3-3 berabere kaldı. Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut’un startını verdiği turnuvada ilk 2 sırayı alacak 6 takım, direkt olarak, gruplarında üçüncü olan takımlar içinde ise puan averajı en iyi olan 2 takım bir üst tura çıkacak. Başkan Vekili Bulut, maçların centilmenlik ve dostluk içinde geçmesi dileğinde bulundu.

TAKIMLAR:

A GRUBU

1- Fen İşleri Teknik

2- İmar Müdürlüğü

3- Zabıta Müdürlüğü (1)

4- Mali Hizmetler Müd.

5- Park Bahçeler Büro

B GRUBU

1- Yapı – Emlak İşbirliği

2- Basın Yayın Müdürlüğü

3- Özel Kalem Müdürlüğü

4- Kültür Müdürlüğü

5- Ruhsat Denetim Müd.

C GRUBU

1- Etüt Proje Müd.

2- Fen İşleri Şantiye

3- Park Bahçeler Şantiye

4- Temizlik İşleri Müd.

5- Zabıta Müdürlüğü (2)