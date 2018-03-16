İzmit Belediyesi Turnuvası başladı

Doğu Kışla’daki spor tesislerinde başlayan ve 26 Nisan tarihine kadar devam edecek geleneksel futbol turnuvasına 3 grup halinde 15 takım katılıyor. Turnuvanın ilk maçlarında Kültür Müdürlüğü, Yapı ve Emlak takımını 5-2, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü’nü 4-3 yenerken, Park Bahçeler Şantiye- Fen İşleri Şantiye ile 3-3 berabere kaldı. Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut’un startını verdiği turnuvada ilk 2 sırayı alacak 6 takım, direkt olarak, gruplarında üçüncü olan takımlar içinde ise puan averajı en iyi olan 2 takım bir üst tura çıkacak. Başkan Vekili Bulut, maçların centilmenlik ve dostluk içinde geçmesi dileğinde bulundu.
TAKIMLAR:
A GRUBU
1- Fen İşleri Teknik
2- İmar Müdürlüğü
3- Zabıta Müdürlüğü (1)
4- Mali Hizmetler Müd.
5- Park Bahçeler Büro
B GRUBU
1- Yapı – Emlak İşbirliği
2- Basın Yayın Müdürlüğü
3- Özel Kalem Müdürlüğü
4- Kültür Müdürlüğü
5- Ruhsat Denetim Müd.
C GRUBU
1- Etüt Proje Müd.
2- Fen İşleri Şantiye
3- Park Bahçeler Şantiye
4- Temizlik İşleri Müd.
5- Zabıta Müdürlüğü (2)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz