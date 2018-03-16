Ocak ayında Kocaeli’nde ikinci olarak Türkiye grup maçlarına katılmaya hak kazanan Kocaeli temsilcisi Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu takımı, okul müdürü Muammer Aksoy ve veliler tarafından uğurlandı. 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Beden Eğitim öğretmenlerinden Engin Serdar Meglani ve Ayşe Karabaş’ın önderliğinde Kırklareli’ne giden Küçük Kızlar Basketbol takımı, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi oynayacağı maçların ardından Karamürsel’e dönecek. 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu’nun grubunda Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova bulunuyor.
Bugün 12:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:38 TSİ )
4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Kırklareli’ne gitti
Türkiye Küçük Kızlar Basketbol Grup maçlarında Kocaeli’ni temsil edecek olan 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu basketbol takımı grup maçları için Kırklareli’ne gitti.
Bugün 12:36 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz