4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Kırklareli’ne gitti

Ocak ayında Kocaeli’nde ikinci olarak Türkiye grup maçlarına katılmaya hak kazanan Kocaeli temsilcisi Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu takımı, okul müdürü Muammer Aksoy ve veliler tarafından uğurlandı. 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Beden Eğitim öğretmenlerinden Engin Serdar Meglani ve Ayşe Karabaş’ın önderliğinde Kırklareli’ne giden Küçük Kızlar Basketbol takımı, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi oynayacağı maçların ardından Karamürsel’e dönecek. 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu’nun grubunda Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova bulunuyor.