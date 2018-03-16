Çift kale taktik çalışma sırasında futbolcular maçtaymış gibi mücadele ederken, bu da galibiyete olan inancı artırdı. Antrenman bitiminde yönetici Köksal Aydın’ın gönderdiği baklavaları yiyen futbolcular keyif doluydu.
Bugün 12:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:38 TSİ )
Hırslı idman tatlı kapanış
Kestel’i yenmesi durumunda şampiyonluğunu yüzde 90 garantileyecek olan Gebzespor, Alaettin Kurt Stadı’nda yarınki maçın provasını gerçekleştirdi.
Bugün 12:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz