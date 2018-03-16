Balcıoğlu galibiyet aşılıyor

Hedefe maç maç ilerleyen Balcıoğlu’nun en korktuğu şey rehavet. Sarı-yeşilli teknik adam yaptığı konuşmalarda, oyuncularından rakibi küçümsememelerini istiyor. Turgutlu maçını ‘şampiyonluk maçıymış’ gibi düşünmeleri gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, “Rakibin kim olduğu hiç önemli değil. Bu ligde her takım bizim için aynı düzeyde. Sizlerden istediğim, maça iyi konsantre olmanız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.