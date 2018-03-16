Hedefe maç maç ilerleyen Balcıoğlu’nun en korktuğu şey rehavet. Sarı-yeşilli teknik adam yaptığı konuşmalarda, oyuncularından rakibi küçümsememelerini istiyor. Turgutlu maçını ‘şampiyonluk maçıymış’ gibi düşünmeleri gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, “Rakibin kim olduğu hiç önemli değil. Bu ligde her takım bizim için aynı düzeyde. Sizlerden istediğim, maça iyi konsantre olmanız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Bugün 12:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:42 TSİ )
Balcıoğlu galibiyet aşılıyor
Pazar günü Turgutlu deplasmanına çıkacak olan 3.Lig 2.Grup lideri Darıca Gençler Birliği’nde hazırlıklar devam ederken, teknik direktör Uğur Balcıoğlu da galibiyet düşüncesini adeta kafalara kazıyor.
Bugün 12:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz