Kocaelispor, Çorum’u bekliyor!

Çarşamba ve Perşembe günleri ağır antrenmanlar yapan Yeşil Siyahlılar bugün hafif tempoda çalıştı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma ayak tenisi ile devam etti. Kadir ve Murat Başak takımdan ayrı düz koşu yaparken, kritik Çorum maçı öncesi futbolcularının moralinin hayli iyi olduğu dikkatlerden kaçmadı.
GÜNDOĞDU: HAZIRIZ
17 Ağustos Stadı’nda yarın da çalışacak olan Yeşil Siyahlılar, Imperial Otel’de kampa girecek. Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu “Çorum maçına hazırız. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Geçen hafta Payas’ı mağlup etseydik çok iyi olacaktı. Ancak Çorum maçının şöyle bir önemi var. Rakibimiz ile oynuyoruz. Üzerimizde bir yük var ve bu yükü hep birlikte taşıyamazsak altında kalırız. Herkesin desteğine ihtiyacımız var” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz