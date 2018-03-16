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Kocaelispor, Çorum’u bekliyor!

Kocaelispor, yarın karşı karşıya geleceği Çorum Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı ter antrenmanının ardından tamamlayacak.

Çarşamba ve Perşembe günleri ağır antrenmanlar yapan Yeşil Siyahlılar bugün hafif tempoda çalıştı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma ayak tenisi ile devam etti. Kadir ve Murat Başak takımdan ayrı düz koşu yaparken, kritik Çorum maçı öncesi futbolcularının moralinin hayli iyi olduğu dikkatlerden kaçmadı.

GÜNDOĞDU: HAZIRIZ

17 Ağustos Stadı’nda yarın da çalışacak olan Yeşil Siyahlılar, Imperial Otel’de kampa girecek. Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu “Çorum maçına hazırız. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Geçen hafta Payas’ı mağlup etseydik çok iyi olacaktı. Ancak Çorum maçının şöyle bir önemi var. Rakibimiz ile oynuyoruz. Üzerimizde bir yük var ve bu yükü hep birlikte taşıyamazsak altında kalırız. Herkesin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Bugün 12:44 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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