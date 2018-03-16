Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler almış oldukları duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gebze, Gölcük ve Başiskele İlçelerinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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3 ilçede uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı!
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gebze, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 20 kişi ise gözaltına alındı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz