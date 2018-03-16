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3 ilçede uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gebze, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 20 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler almış oldukları duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gebze, Gölcük ve Başiskele İlçelerinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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