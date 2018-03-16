Evinde şu ana dek oynadığı 13 maçın 4’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan, 7’sinde de yenilen Manisa ekibi, kendi sahası ve taraftarı önünde ise 8 maçtır kazanamıyor.
Bugün 13:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
Turgutluspor evde yok
Darıca Gençlerbirliği’nin bu haftaki rakibi Turgutluspor, iç sahada galibiyeti unuttu.
Bugün 13:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz